O tretji razvojni osi pri ministrici in na izrednih sejah v Polzeli in Braslovčah

Ljubljana/Polzela, 23. aprila - Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek se bodo danes na delovnem sestanku na temo tretje razvojne osi sestala z župani občin Polzela, Braslovče in Šmartno ob Paki. Na ministrstvu podrobnosti sestanka ne pojasnjujejo. Bodo pa nato o tretji razvojni osi razpravljali svetniki občin Polzela in Braslovče na ločenih izrednih sejah danes in v sredo.