Šarec o tretji razvojni osi: Nehajmo se preganjati okoli tras in začnimo delati

Ljubljana, 15. aprila - Premier Marjan Šarec je v odgovoru na poslansko vprašanje danes ocenil, da bi se pri projektu hitre ceste do Velenja morali nehati "preganjati okoli tras" in namesto tega začeti z gradnjo. "Če ne bomo tretje razvojne osi začeli hitro graditi in je tudi hitro zaključili, bo stagniralo gospodarstvo in vse druge stvari," je opozoril.