Depresija in anksioznost dokaj pogosti spremljevalki nosečnosti

Ljubljana, 30. maja - Nosečnost, rojstvo otroka in začetek starševstva so velike življenjske prelomnice, ki za žensko in moškega ter otroka in ožjo okolico predstavljajo izzive, ki vplivajo na duševno zdravje in počutje. V nosečnosti in po rojstvu otroka je pogosta depresija, ki slabo vpliva na zdravje nosečnice in ploda, zato je pomembno, da bi jo čim prej prepoznali.