V Kočevju o programih starševstva in njihovem lokalnem uvajanju

Kočevje, 16. aprila - V prostorih kočevske srednje šole bodo drevi pripravili srečanje s starši in strokovnjaki, ki so ga prireditelji poimenovali Neverjetna leta - program starševstva. To bo namenjeno podpori lokalnega uvajanja programov starševstva in hkrati strokovni podpori ter razvoju služb na področju duševnega zdravja odraslih, otrok in mladostnikov.