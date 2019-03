Pri varovanju pravic žensk čaka še veliko dela v boju proti nasilju nad njimi

Ljubljana, 8. marca - Na področju enakih pravic obeh spolov in kakovostnega življenja so ženske same in v sodelovanju z naprednimi moškimi dosegle velike spremembe. Ostajajo pa izzivi, ki so povezani z ogrožanjem njihovega zdravja in celo življenja. Gre za nasilje nad njimi, navaja inštitut za javno zdravje. Društvo SOS pa poziva k spoštovanju istanbulske konvencije.