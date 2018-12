S centri za krepitev zdravja do zmanjšanja neenakosti pri skrbi za zdravo življenje

Ljubljana, 6. decembra - Centri za krepitev zdravja od marca v 25 slovenskih občinah pomagajo pri krepitvi javnozdravstvene vloge primarnega zdravstva in zdravstvenih domov. Izvajajo programe preventive in delavnice zdravega načina življenja, s povezovanjem z lokalnimi skupnostmi pa poskušajo doseči čim večji del populacije in s tem zmanjšati neenakost v zdravju.