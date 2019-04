Pred svetovnim dnevom zdravja opozorila o odgovornosti posameznikov za ohranjanje lastnega zdravja

Ljubljana, 4. aprila - Predstavniki društva za zdravje srca in ožilja ter zveze društev diabetikov so pred svetovnim dnevom zdravja poudarili odgovornost posameznikov za ohranjanje lastnega zdravja. Ob tem so opozorili na dejavnike tveganja, ki izvirajo iz načina življenja in predstavljajo nevarnost za pojav kroničnih nenalezljivih bolezni, kot je sladkorna bolezen.