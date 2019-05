Knovs na pogovoru z akterjema arbitražne afere

Ljubljana, 29. maja - Komisija državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb se danes sestaja na zaprti seji, na katero je na pogovor v zvezi s prisluškovalno afero povabila slovensko agentko in arbitra v arbitraži o meji s Hrvaško, Simono Drenik in Jerneja Sekolca. Knovs je na pogovor povabil tudi nekdanjega direktorja Sove Andreja Rupnika.