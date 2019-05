Laibach v Cankarjevem domu predstavljajo album The Sound of Music

Ljubljana, 15. maja - V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma bo zvečer koncert zasedbe Laibach, na katerem bodo predstavili pesmi z albuma The Sound of Music, ki je novembra lani izšel pri britanski založbi Mute. Zasedba album predstavlja v okviru turneje 31 evropskih nastopov. Ljubljanskemu koncertu sledita še junijski v Zagrebu in avgustovski v Izoli.