Laibach pri založbi Mute z albumom The Sound of Music

London, 23. novembra - Skupina Laibach bo danes pri priznani britanski založbi Mute izdala novi album The Sound of Music, ki je bil zasnovan ob povabilu skupini za nastop v Severni Koreji leta 2015. Album, ki v veliki meri vključuje priredbe skladb iz filma Moje pesmi, moje sanje, bo na voljo kot plošča, zgoščenka in v digitalni različici, so sporočili iz zasedbe.