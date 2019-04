Laibach in Borghesia junija na strehi zagrebškega Muzeja sodobne umetnosti

Zagreb, 23. aprila - Glasbeno-umetniški skupini Laibach in Borghesia bosta junija nastopili na strehi Muzeja sodobne umetnosti (MSU) v Zagrebu v sklopu prireditve Poletje v MSU. Na letošnji prireditvi bodo nastopile še mednarodna rokovska skupina The Strange, zasedbi Kries in Letu Štuke ter hip-hoperji Tram 11.