Laibach danes v Zadru, v soboto na Reki

Zagreb/Zadar, 10. maja - Slovenska glasbena skupina Laibach, ki je uspela tudi v tujini, danes prihaja v klub Arsenal v Zadru, kjer bo predstavila svoj aktualni koncertni program The Sound of Music. V soboto pa bo nastopila v dvorani Pogon kulture na Reki, so napovedali hrvaški organizatorji, ki pričakujejo, da bodo odigrali večino svojih uspešnic.