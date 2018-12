New York Times o novem albumu Laibachov kot dokumentu nastopa v Severni Koreji

New York, 11. decembra - Časnik The New York Times je danes objavil obsežen prispevek o Laibach in njihovem nedavno izdanem albumu Laibach - The Sound of Music. Kot je zapisal, je zasedba polnila naslovnice po svetu leta 2015, ko je kot prva skupina z Zahoda nastopila v komunistični Severni Koreji. Kot "finalni dokument" tega obiska je zdaj objavila ploščo.