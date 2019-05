Po ugrabitvi 79-letnega Belokranjca tudi pozivi k okrepitvi varovanja meje

Ljubljana, 9. maja - V Beli krajini so v sredo ugrabili 79-letnega domačina in ga zvezanega odpeljali proti italijanski meji, ga tam izpustili, sami pa pot nadaljevali v Italijo. Policisti so v povezavi z dogodkom pridržali državljana Maroka in dva državljana Alžirije, ki so v državo prišli nezakonito. Dogodek je sprožil tudi pozive h okrepitvi varovanja južne meje.