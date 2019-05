Črnomelj, 9. maja - Žrtev sredine ugrabitve v Beli Krajini, ki so je osumljeni migranti, je danes za medije pojasnila potek dogajanja. Zvezanega so 79-letnika v prtljažniku njegovega avtomobila peljali iz Bele krajine do vasi Prelože pri Lokvi blizu italijanske meje.