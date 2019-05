Pri predsedniku vlade ne vidijo potrebe za sklic seje Sveta za nacionalno varnost

Ljubljana, 9. maja - Premier Marjan Šarec je v odzivu na pozive po zaščiti meja pred ilegalnimi migracijami zagotovil, da nacionalnovarnostni sistem deluje. V njegovem kabinetu pa so dodali, da so bili ustrezni ukrepi sprejeti in se izvajajo, zato v tem trenutku ni potrebe po sklicu Sveta za nacionalno varnost.