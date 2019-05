V SMC po dogodku v Beli krajini opozarjajo, da do takih incidentov do zdaj ni prihajalo

Ljubljana, 9. maja - V SMC po ugrabitvi 79-letnika v Beli Krajini, ki so je osumljeni migranti, pričakujejo, da bodo naši varnostni organi ustrezno zagotavljali varnost državljanov ter ustrezno varovali našo zunanjo mejo. Do incidentov takšne narave do zdaj ni prihajalo, zato pričakujejo dodatne aktivnosti policije in drugih pristojnih institucij, so poudarili v SMC.