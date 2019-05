Han po dogodku v Beli krajini zaupa policiji

Ljubljana, 9. maja - Vodja poslancev SD Matjaž Han je v odzivu na ugrabitev domačina v Beli krajini, česar so osumljeni migranti, obsodil vsakršno kriminalno dejanje. Po njegovih navedbah je pomembno, da policija, ki ji zaupa, opravi svojo nalogo, in da kompetentne osebe poskrbijo za varnost državljanov, a da morajo ob tem postopati mirno in ne prestrašiti ljudi.