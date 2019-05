V kombiju na manj kot štirih kvadratih prevažal kar 29 prebežnikov

Nova Gorica, 8. maja - Novogoriški policisti so pred dnevi na počivališču v Šempasu ustavili 35-letnega voznika kombija. V postopku so ugotovili, da se je v kombiju na treh kvadratnih metrih in pol gnetlo kar 29 državljanov Pakistana. Polovica je med postopkom pobegnila, preostali so zaprosili za azil. Preiskovalni sodnik je za 35-letnega državljana BiH odredil pripor.