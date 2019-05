Najboljše slovenske restavracije Dvorec Zemono, Hiša Franko in Vila Podvin

Smlednik, 7. maja - Absolutni zmagovalci letošnjega nacionalnega izbora najboljših slovenskih restavracij po mnenju strokovne žirije so Gostilna pri Lojzetu - Dvorec Zemono, Hiša Franko in Vila Podvin. Javnost je v spletnem glasovanju največ glasov namenila Hiši Franko. Najboljše so izbrali tudi v posameznih kategorijah in regijah.