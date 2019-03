Slovenija, avstrijska Koroška in FJK s skupnim kulinaričnim projektom

Ljubljana, 28. marca - Slovenija, avstrijska Koroška in Furlanija - Julijska krajina (FJK) so združile moči v skupnem kulinaričnem projektu. Danes bodo tako na Dunaju na dogodku za več kot 300 vabljenih predstavnikov turistično-poslovne javnosti in medijev pripravile dogodek z izbranimi kuharskimi mojstri in vinarji. Na Dunaj potuje tudi direktorica STO Maja Pak.