Organizatorji zadovoljni z European Food Summitom

Ljubljana, 21. marca - European Food Summit oz. Evropski simpozij hrane, ki ga je Slovenija gostila minuli konec tedna, se je "zapisal v srca sodelujočih in udeležencev", so zadovoljni organizatorji. Dogodek je Ljubljano za nekaj dni spremenil v evropsko kulinarično prestolnico, Slovenijo uvrstil na vrh seznama želenih destinacij in požel veliko zanimanja, so poudarili.