V akciji 40 dni brez alkohola nagovorili več kot 130.000 ljudi

Ljubljana, 23. aprila - V sklopu akcije 40 dni brez alkohola, ki je potekala pod geslom Za odgovoren odnos do alkohola, so organizatorji nagovorili več kot 130.000 ljudi po župnijah, centrih za socialno delo, zdravstvenih domovih in po občinskih svetih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Ocenjujejo, da se akcije vsako leto udeleži več kot 10.000 ljudi.