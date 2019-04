Slovenska karitas začela dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti in živeti

Ljubljana, 9. aprila - Slovenska karitas je začela 11. dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti in živeti, s katero zbirajo sredstva za pomoč družinam, starejšim in posameznikom v Sloveniji. Predstavili so tudi poročilo Karitas za leto 2018 in stiske zaposlenih, starejših in dolgotrajno brezposelnih ter opozorili na pomen socialne vključenosti preko prostovoljstva.