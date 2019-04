Vrsta dogodkov za odgovoren odnos do pitja alkohola

Ljubljana/Vipava, 3. aprila - Z dogodkom Dan brez alkohola, ki bo v Vipavi pred občino potekal med 10. in 12. uro, se začenja niz prireditev, s katerimi želi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) osveščati javnosti o projektu SOPA in o škodljivih posledicah čezmernega pitja alkohola. Dogodki se bodo do 17. aprila zvrstili še v sedmih regijah.