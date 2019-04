Slovenska karitas in Hofer zbrala 24 ton pomoči socialno ogroženim

Ljubljana, 4. aprila - Slovenska karitas je tudi v letošnjem marcu pred izbranimi Hoferjevimi trgovinami zbirala izdelke za otroke in družine v stiski. V dveh koncih tedna so na 55 lokacijah po Sloveniji zbrali več kot 24 ton izdelkov za otroke, osnovnih živil in izdelkov za higieno. Marčevska zbiralna akcija je bila tako že deveta po vrsti, so sporočili iz podjetja.