Akcija 40 dni brez alkohola že 14. leto zapored poziva k odgovornemu odnosu do alkohola

Ljubljana, 6. marca - Geslo letošnje preventivne akcije 40 dni brez alkohola, ki se je začela danes in bo potekala do 20. aprila, je Za odgovoren odnos do alkohola, "in to doma, na cesti, v službi pri delu, v družbi oziroma kjerkoli in s komerkoli smo", je ob današnji predstavitvi akcije poudaril generalni tajnik Slovenske karitas Cveto Uršič.