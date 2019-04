Konec tedna policisti prijeli 111 ilegalnih migrantov

Novo mesto/Koper/Bistrica ob Sotli, 23. aprila - Ta konec tedna je nezakonito državno mejo med Slovenijo in Hrvaško prečkalo 111 oseb, poročajo Policijske uprave Novo mesto, Celje in Koper. Hrvaškim varnostnim organom so predali 30 migrantov, enega bodo predali danes, eno osebo pa so napotili iz države. Za mednarodno zaščito je zaprosilo 12 oseb. Policijski postopki še tečejo proti 67 osebam.