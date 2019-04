Policisti v četrtek in danes zjutraj obravnavali 34 ilegalnih prehodov meje

Ljubljana, 5. aprila - Policisti so na območju koprske policijske uprave od četrtka do danes zjutraj obravnavali 10 oseb, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo s Hrvaško. Še 13 nezakonitih migrantov so prijeli na območju Policijske uprave (PU) Novo mesto, 11 pa na območju ljubljanske policijske uprave.