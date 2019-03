Več ilegalnih prehodov meje, prijeli tudi tri voznike, ki so prevažali tujce

Ljubljana/Kočevska Reka/Ilirska Bistrica/Koper, 15. marca - V Kočevski Reki so policisti v začetku tedna ustavili tri osebna vozila s 13 tujci, ki so predhodno nezakonito prestopili državno mejo. Tujce so vrnili hrvaškim varnostnim organom, saj niso zaprosili za mednarodno zaščito. Voznike, dva slovenska državljana in enega državljana BiH, pa so privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku.