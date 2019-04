V BiH prijeli devet tihotapcev ljudi

Sarajevo/Zagreb, 17. aprila - Policija Bosne in Hercegovine je danes na severu države prijela devet članov kriminalne skupine, ki so tihotapili migrante. Kot je sporočila policija, so člani prijete skupine državljani BiH, ki so od januarja iz Srbije v BiH pretihotapili najmanj 140 ljudi, večinoma iz Pakistana, Irana, Iraka in Sirije.