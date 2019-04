Policisti konec tedna obravnavali več nedovoljenih prehodov meje

Novo mesto/Hrpelje/Kočevje, 8. aprila - Policisti so minuli konec tedna obravnavali več tujcev, ki so nezakonito prestopili mejo. Med drugim so v nedeljo zasledovali bel kombi, v katerem je državljan Španije prevažal 14 državljanov Bangladeša. Kombi, ki je z veliko hitrostjo zbežal v Italijo, so italijanski policisti uspeli ustaviti šele v bližini Palmanove.