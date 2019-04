Pravosodni organi na posvetu o skupnem delovanju v korist otrok

Brdo pri Kranju, 1. aprila - Kriminalisti, tožilci, sodniki in pooblaščenci otrok so se danes zbrali na Brdu pri Kranju na 18. strokovnem posvetu, ki ga pripravljata Društvo državnih tožilcev Slovenije in policija v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju. Kljub izboljšavam v različnih postopkih še vedno obstajajo številni izzivi pri delovanju v korist otrok.