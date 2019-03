Policisti konec tedna obravnavali 51 nezakonitih prehodov meje

Ljubljana, 25. marca - Policisti so minuli konec tedna na območjih koprske in novomeške policijske uprave obravnavali 51 nezakonitih prehodov meje. Koprski policisti so obravnavali tudi državljana Slovenije, ki je prevažal štiri osebe, ki so pred tem nedovoljeno vstopile v državo. Eden od tujcev se je skrival v podvozju vlaka. Za azil je zaprosilo sedem oseb.