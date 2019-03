Na Obrežju in v Dobovi med tovorom odkrili pet migrantov

Obrežje/Dobova, 20. marca - V torek so policisti na mejnem prehodu Obrežje in v Dobovi med tovorom odkrili pet tujcev, ki so se skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Vseh pet migrantov, gre za štiri Afganistance in Alžirca, so predali hrvaškim varnostnim organom, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.