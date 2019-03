Pravočasno zdravljenje zamašenih žil rešuje življenje

Ljubljana, 13. marca - Ljudje se pogosto ne zavedajo, da imajo bolezen zamašenih žil, dokler ne pride do resnih zapletov. Ob dnevu žil so zato v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije ter Združenju za žilne bolezni poudarili pomen pravočasnega odkrivanja motenj v krvnem obtoku ter opozorili na dejavnike tveganja za nastanek bolezni žil. Na prvem mestu je kajenje.