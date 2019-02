V Ljubljani začetek mednarodnega projekta za oskrbo bolnikov s hipertenzijo in sladkorno boleznijo

Ljubljana, 15. februarja - Zdravstveni dom (ZD) Ljubljana v okviru raziskovalnega programa Obzorja 2020 kot eden od petih partnerjev skupaj z Belgijo, Nizozemsko in Kambodžo začenja štiriletni projekt za oskrbo bolnikov s hipertenzijo in sladkorno boleznijo tipa 2 za ranljive ljudi. Pomen in prednosti projekta bodo predstavili danes v Ljubljani.