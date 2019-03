Transmaščobne kisline vplivajo na srčno-žilne bolezni in nekatere rake

piše Domenika Presekar

Ljubljana, 30. marca - Transmaščobne kisline, katerih vsebnost bodo morali z aprilom dokončno omejiti proizvajalci živil, so povezane s številnimi boleznimi. Med drugim motijo presnovo, vplivajo na razvoj ateroskleroze in kroničnih srčno-žilnih bolezni, povezane pa naj bi bile tudi z nekaterimi raki. Največ transmaščobnih kislin vsebujejo slaščice in pekovski izdelki.