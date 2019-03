Ob dnevu žil ozaveščanje javnosti o periferni arterijski bolezni

Ljubljana, 13. marca - Ob mednarodnem dnevu žil Združenje za žilne bolezni in Društvo za zdravje srca in ožilja organizirata akcijo ozaveščanja ljudi o periferni arterijski bolezni nog. Obiskovalci bodo lahko preverili stanje srčno-žilnega sistema z meritvami po različnih krajih Slovenije, so sporočili iz bolnišnic Slovenj Gradec in Jesenice.