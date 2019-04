Serviser na računalnike nameščal zlonamerni program in izsiljeval uporabnike

Koper, 2. aprila - Koprski policisti so zaključili obsežno preiskavo s področja računalniške kriminalitete. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper, je osumljeni 36-letnik na računalnike strank, ki so jih prinesli v popravilo na servis, nameščal zlonamerno programsko opremo. Ta je prestrezala podatke, s katerimi je osumljeni nato izsiljeval žrtve.