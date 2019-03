Za visoko zavarovalnino si je namerno odrezala roko nad zapestjem

Ljubljana, 11. marca - Ljubljanski kriminalisti so minuli teden zaključili preiskavo petih kaznivih dejanj poskusa goljufije. Štirje osumljenci iz Ljubljane so pri petih zavarovalnicah sklenili zavarovalne police za nezgodno in življenjsko zavarovanje ter nato zahtevali odškodnino, ko si je 21-letna osumljenka s krožno žago za les namerno odrezala roko nad zapestjem.