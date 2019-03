Novogoriški kriminalisti zasegli večje količine prepovedanih drog

Nova Gorica, 22. marca - V preiskavah preprodaje prepovedanih drog mladostnikom na širšem Goriškem so kriminalisti in policisti na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici v zadnjih dveh tednih na Tolminskem in Idrijsko-Cerkljanskem opravili tri hišne preiskave. Zasegli so večje količine konoplje, heroina in različnih tabletk.