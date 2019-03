Policisti prijeli preprodajalca drog v Cerknici in Pivki

Cerknica/Pivka, 14. marca - Policisti so razkrinkali nečedno početje 28-letnika z območja Postojne in 34-letnika z območja Pivke, ki sta na omenjenem območju preprodajala drogo, in to tudi mladoletnim osebam. V hišnih preiskavah so namreč našli več različnih vrst droge in pripomočkov za preprodajo. Čaka ju kazenska ovadba, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.