Štajercu za spolni napad na mladoletnico pet let zapora

Ljubljana, 6. marca - Ptujsko okrožno sodišče je Aleša Črepinku iz okolice Ptuja, ki so mu policisti zaradi več spolnih deliktov odvzeli prostost 18. oktobra lani, obsodilo na pet let zaporne kazni. Po poročanju medijev mu je takšno kazen prejšnji teden naložila sodnica Katja Kolarič, potem ko se je obtoženi pogodil s tožilstvom in očitke priznal.