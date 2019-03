Mladi po vsem svetu od odločevalcev zahtevajo odločno podnebno ukrepanje

Sydney/Hongkong/Stockholm, 15. marca - Po vsem svetu danes potekajo podnebni protesti mladih. Učenci so zapustili učilnice in se podali na ulice ter od vlad in parlamentov zahtevajo odločno in pravično podnebno ukrepanje. Val protestov so sprožili mladi v Avstraliji in Aziji, skupaj je sicer napovedanih več kot 2000 demonstracij v več kot 100 državah.