O razlikah v razmišljanju žensk in moških bi se morali morda učiti v šolah

Ljubljana/Grosuplje, 8. marca - Ob mednarodnem dnevu žensk se vrstijo različna opozorila in pozivi k ukrepom, ki bi ženskam pomagali pri soočanju s težavami v družinskem, družbenem in delovnem okolju. Matej Košir in Sanela Talić z Inštituta Utrip menita, da bi morale mogoče srednje šole učiti o razlikah v razmišljanju žensk in moških, ker se "pogosto ne razumemo več".