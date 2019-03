V SD za 8. marec kot državni praznik

Ljubljana, 6. marca - Socialni demokrati, ki poudarjajo pomen enakopravnosti žensk in enakosti med spoloma, se zavzemajo za razglasitev mednarodnega dneva žensk, 8. marca, za državni praznik. Ženske so namreč še vedno plačane slabše kot moški, neplačanega dela, ki ga opravijo, pa je še zelo veliko, so povedali danes.