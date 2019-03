Naziv Ona 365 prejela odvetnica Sara Ahlin Doljak

Ljubljana, 5. marca - Revija Onaplus vsako leto izbere 12 Slovenk, ki s svojim delom uresničujejo strokovne standarde in ob tem navdihujejo, spodbujajo in plemenitijo. Naziv Ona 365 za leto 2018 so nocoj podelili odvetnici in predavateljici Sari Ahlin Doljak. Multipla skleroza je Ahlin Doljakovo priklenila na voziček, a ji ni mogla streti duha, je poudarila žirija.