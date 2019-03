Letošnji mednarodni dan žensk poudarja pomen enakosti in ustvarjalnosti

Ljubljana/New York, 6. marca - Letošnji mednarodni dan žensk, 8. marec, bo potekal pod geslom Mislimo na enakost, gradimo pametno, ustvarjamo za spremembe. Geslo se osredotoča na pomen inovativnih načinov, s katerimi je mogoče povečati enakost med spoloma in bolj opolnomočiti ženske zlasti v sociali pri dostopu do javnih storitev in pri trajnostni infrastrukturi.