Feministični in kvirovski festival Rdeče zore beleži 20. izdajo

Ljubljana, 6. marca - Znotraj avtonomne tovarne Rog in AKC Metelkova mesto bo od danes do nedelje potekal 20. mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore. Med 16 dogodki na programu bo mogoče prisluhniti v matični Rusiji prepovedanim Svetlanas ter si ogledati filme Juliet Jacques. Na odprtju bodo podelili tudi nagrado za seksistično izjavo leta bodeča neža.